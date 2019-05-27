"Там партия – братская могила": Коломойский признался, кого поддержит на выборах в Раду

27 мая 2019, 10:54

По словам Коломойского, ему не придется никого "мочить".

Игорь Коломойский
Коломойский признался, кого поддержит на выборах в Раду / lb.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который готовит новый политический проект, рассказал о своих политических симпатиях и будет ли он "мочить" партия экс-президента Петра Порошенко.

По словам Коломойского, ему не придется никого "мочить".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом, в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет", – рассказал олигарх Украинской правде.

Читайте такжеЗеленые союзники: с кем "Слуга народа" в Раде пойдет на коалициюТаким образом, Коломойский будет симпатизировать всем, кроме БПП. При этом поддержки партии Слуга народа он не отрицает.

Что касается возможной поддержки пока еще премьера Владимира Гройсмана, то бизнесмен уточнил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но...".

А вот глава МВД Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на выборы в Раду, считает Коломойский.

"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, – братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", – заявил олигарх.

По его мнению, Аваков "точно останется министром, если никуда не пойдет".

"Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он – гарант", – уверен Коломойский.

Ранее Игорь Коломойский рассказал о встрече с Арсеном Аваковым в день инаугурации Владимира Зеленского.

Также ранее Игорь Коломойский рассказал, что пожелал Владимиру Зеленскому.

Добавим, что до этого Игорь Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент Нафтогаза.

Кроме того, Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду. Бизнесмен также уточнил, что партия Слуга народа должна быть или левоцентристская.

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