"Разгром "Л/ДНР": Ярош спрогнозировал сроки прорыва к границе России

28 мая 2019, 14:31

Если на Донбассе украинские воины втянутся в городские бои, — это будет длительная боевая операция, отметил нардеп.

Обозреватель взял интервью у Яроша — Украинские воины могут разгромить армии
Украинские воины могут разгромить армии "Л/ДНР", сказал Дмитрий Ярош / Главред

Народный депутат, командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош считает, что украинские воины могут разгромить "армии" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и за две недели прорваться к границе с Российской Федерацией, если РФ не вмешается в конфликт.

Хорошую наступательную операцию абсолютно реально провести за пару недель, рассказал нардеп в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, защитникам Украины хватило бы две недели для того, чтобы прорваться к границе с Россией и начать активно выстраивать сплошную сеть обороны.

Ярош добавил, что за это время можно было бы окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, "порубить их коммуникации", но, если наши воины втянутся в городские бои, — это будет длительная боевая операция.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

"Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить первый и второй корпуса так называемых "Л/ДНР", которые фактически являются вооруженными формированиями РФ", — заявил нардеп.

Ранее бывший командующий Объединенными силами, которые принимают участие в операции на Донбассе, Сергей Наев говорил, что на военную акцию по освобождению захваченной части востока Украины пойдет менее суток.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил, командующим ОС назначили Сергея Наева. В начале мая был назначен новый командующим ОС, им стал Александр Сырский.

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Донбасс ДНР Россия ЛНР граница Дмитрий Ярош
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