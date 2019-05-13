Наев сказал, сколько времени займет освобождение части Донбасса военным путем

Освобождение части Донбасса военным путем займет менее суток, сказал Сергей Наев / Факти - ICTV

Бывший командующий Объединенными силами, которые принимают участие в операции на Донбассе (ООС), Сергей Наев сообщил, что на военную акцию по освобождению захваченной части востока Украины пойдет менее суток.

Во время освобождения части Донбасса военным путем главное — действовать быстро, дойти до украинско-российской границы и там закрепиться, рассказал Наев в интервью ТСН.

По словам собеседника, на освобожденной территории сразу же должны начаться специальные мероприятия Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых структур.

"…Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться…", — сказал экс-командующий ОС.

Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мирТакже Наев сообщил, что у противника есть планы относительно наступления. "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10", — заявил собеседник.

"Мы предполагаем действия в ответ — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также мы отслеживаем угрожающие участки границы Луганской области и России, Азовского моря в пределах ООС. Во всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", — отметил он.

Напомним, в 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил, командующим ОС назначили Сергея Наева. В начале мая был назначен новый командующим ОС, им стал Александр Сырский.