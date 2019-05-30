Первые зарубежные визиты Зеленского: куда поедет президент и почему это важно

30 мая 2019, 08:16

Первая поездка главы государства за границу всегда показательна, и обозначает доминирующий вектор внешней политики.

Свой первый рабочий визит за границу Владимир Зеленский совершит в Брюссель. В столице Бельгии он побывает 4-5 июня, говорится на сайте президента. И уточняется, что глава государства посетит там институты Европейского Союза и НАТО.

Известно, что у Зеленского запланированы встречи президентом ЕС Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", - говорится на официальном сайте главы государства.

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Эксперт по международным вопросам Борис Парахонский объясняет, что первый международный визит – чрезвычайно важен. И поэтому лидеры государств тщательно готовятся к первым зарубежным командировкам. В США, например, выбирают между Европой и Китаем.

"Первая поездка главы государства за границу всегда показательна, и обозначает доминирующий вектор внешней политики. Так принято в дипломатии. И на мой взгляд, в Москву и страны СНГ ехать не стоит. И Брюссель в этом плане является одним из самых удачных решений.  Также, была информация о том, что Владимира Зеленского пригласили на конференцию в Канаду. Насколько это будет официальный визит, не известно, но Канада - это очень неплохо. Западный вектор даст возможность показать, что курс, утвержденный после Революции достоинства, продолжен и будет развиваться дальше", - говорит Парахонский. Следующие поездки, уточняет эксперт, не несут такой важной роли.

Международник и член общественного совета МИД Украины Андрей Бузаров считает, что приоритетный курс – это страны Евросоюза и Северной Америки.

"Больший акцент я бы сделал на Европу, помимо Брюсселя, есть еще Франция и Германия. Также Канада – все эти государства приоритетные, потому что поддерживают нас.  Что касается других стран, то стоит обратить внимание на постсоветские Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан. Было бы неплохо встретиться с новым президентом Казахстана. Все эти государства в политическом плане похожи на Украину с точки зрения эмансипации от влияния России. И точки соприкосновения могут быть как в политическом плане, так и экономическом", - говорит Бузаров.

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Также, за последние годы у нас были серьезные проблемы с точки зрения диверсификации внешней политики, считает международник.

"Был большой крен на западное направление, и все другие векторы были просто забыты. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов Китай, страны Персидского залива и весь арабский мир, а также юго-восточную Азию и Японию. Мы можем быть им интересны, как страна с точки зрения инвестиций. Несмотря на политическую нестабильность, у нас очень низкие цены на объекты недвижимости. Когда в государстве все стабильно, то и цены соответственно высокие. Поэтому сейчас для инвестиций очень привлекательная пора. Помимо недвижимости иностранный бизнес может вкладывать деньги в логистические центры", - уточнил Бузаров.

И добавил, что африканский континент может быть интересен для экспорта нашей продукции, как и Южная Америка.

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