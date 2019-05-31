Главные новости 31 мая: Порошенко возглавил ЕС и утвержден новый состав СНБО

Петр Порошенко стал главой партии Европейская солидарность / solydarnist.org

В пятницу, 31 мая, стало известно, что бывший президент Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (раньше называлась Блок Петра Порошенко Солидарность).

Также сообщалось, что утвержден новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, появилась информация, что Малайзия усомнилась в вине России в крушении Боинга 777 на Донбассе.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 31 мая.

Петр Порошенко возглавил ЕС

Партия Европейская солидарность на съезде приняли решение о прекращении полномочий своего главы Виталия Кличко, который подал в отставку в 2016 году и работает на посту мэра Киева. Потом политсила избрала нового главу — ЕС возглавил Порошенко.

Утвержден новый состав СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав СНБО. Президент ввел в состав Совета ряд чиновников, в частности, секретаря СНБО Александра Данилюка и главу Администрации президента Андрея Богдана.

Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении Боинга

Малайзия согласна с выводами отчета расследования Международной группы следователей в Нидерландах о том, что самолет Боинг 777 рейса MH17 был уничтожен ракетой российского производства. В то же время Малайзия считает, что веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты нет.

Помощь от Михаила Саакашвили Владимиру Зеленскому

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили заявил, что будет помогать команде Зеленского советом и будет делиться опытом. Бывший губернатор Одесчины подчеркнул, что успех Зеленского в качестве президента — это успех Украины.

Я не вернувся мстити Порошенку - Саакашвілі. Я не повернувся для того, щоб зводити рахунки з Порошенком. Мій план - допомагати команді Зеленського усім - порадами, досвідом. Тому що успіх цього Президента - це успіх країни. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив Президент Грузії (2004-2013) та голова Одеської ОДА (2015-2016) Міхеіл Саакашвілі. Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 30 мая 2019 г.

Шаги к диалогу с Россией

Данилюк сказал, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Секретарь СНБО говорил, что Зеленский не имеет никаких коммуникаций с российским государством.

Непогода в Украине

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 31 мая большую часть территории нашей страны накроют грозы и шквалы. Синоптики отмечали, что в Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен град.