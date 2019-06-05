Надежда Савченко провела сьезд под Радой и заявила, что идет на парламентские выборы

Надежда Савченко заявила, что ее партия идет на парламентские выборы / facebook.com/salizenko

Народный депутат Украины Надежда Савченко обьявила, что с партией Общественно-политическая платформа Надежды Савченко будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

О таком решении нардеп заявила во время XII партийного сьезда, который проходил на площади Конституции у стен Верховной Рады.

"21 июля мы заходим в Верховную Раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - заявила Савченко.

Главой избирательного штаба партии нардеп назначила свою сестру Веру Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

На партийном сьезде присутствовали несколько десятков делегатов, которые единогласно голосовали за все предложения Савченко.

Надежда Савченко идет в депутаты ВР / facebook.com/salizenko

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

Ранее Надежда Савченко заявила, что Порошенко лично отдал приказ взорвать склады в Балаклее.