Зеленский пригрозил "отправить в нокаут" политическую систему после выборов в Раду

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что вскоре после досрочных выборов в Верховную Раду 21 июля установится новая политическая система.

"Слуга народа" - это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", - заявил он.

"Мы сделаем это вместе, мы сделаем их ещё раз. Спасибо большое. Слава Украине!", - подытожил президент.

Напомним, 9 июня в киевском ботаническом саду имени Гришко прошел съезд политической силы Владимира Зеленского - партии Слуга народа. Сходу была озвучена первая двадцатка предвыборного списка этой политсилы.

