Зеленский сделал серьезное заявление по евробляхах

Зеленский дал обещание евробляхерам / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос со штрафами за несвоевременную растаможку автомобилей, введение которых отложили до августа 2019 года.

Отметим, 16 мая, Верховная Рада одобрила закон, согласно которому введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией отсрочено до Дня независимости.

По информации, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ужгород пообещал евробляхерам, что "этот вопрос будет решен, как только изберут новую Верховную Раду", или же благодаря другим механизмам, ежели такие найдутся.

Читайте также"У,бл*": Жители Словакии негодуют из-за украинцев, массово бросающих авто "на евробляхах""Мы не верим этой Верховной Раде!", - сказал кто-то в толпе во время общения с Зеленским.

"Та ей никто не верит", - ответил Зеленский.

Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.