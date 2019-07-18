Главные новости 18 июля: новый скандал в оборонке, перепалка Зеленского и Парубия и свежие рейтинги

18 июля 2019, 21:45

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 18 июля.

Новости Украины и мира за 18 июля 2019 — Владимир Зеленский раскрыл, что ему предложил Владимир Путин
Владимир Зеленский рассказал о новом коррупционном скандале в оборонке / GettyImages

В четверг, 18 июля, стало известно, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн.

Продолжилась заочная перепалка между Владимиром Зеленским и Андреем Парубием.

Социологи огласили новые предвыборные рейтинги.

Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ освободить захваченных украинских моряков.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 18 июля.

Зеленский рассказал о новом коррупционном скандале в оборонке

Владимир Зеленский заявил о том, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов: их вывели на оффшорные счета.

Владимир Зеленский и Андрей Парубий продолжили заочную перепалку

Глава государства снова обратился к парламенту: Зеленский упрекнул спикера Андрея Парубия в бездействии. В ответ председатель Верховной Рады заявил о готовности безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание.

Социологи публикуют последние прогнозы перед выборами

Согласно последнему опросу граждан, проведенному Центром Разумкова, всего пять политических партий могут оказаться в новой Верховной Раде, преодолев барьер в 5%. По-прежнему лидирует в рейтинге Слуга народа – 44,4% среди тех, кто уже определился, за кого голосовать, готовы отдать партии президента свои голоса.

Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в Российской Федерации, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.

Предложение Владимира Путина Владимиру Зеленскому

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех"

"Президент РФ мне сказал: "Я вижу решение вопроса пленных — "всех на всех"…", — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он, в свою очередь, откровенно сказал, что с радостью провел бы обмен пленных в формате "всех на всех", но есть одна ситуация.

Володимир Зеленський про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Президент України Володимир Зеленський відверто поділився думками про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 17 липня 2019 р.

Реакция Зеленского на упрощение Путиным выдачи паспортов России жителям Донбасса

Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа об упрощении предоставления украинцам с Донбасса российского гражданства — поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Лидер Украины также поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства нашей страны людям, которые на родине страдают от нарушения прав и свобод.

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