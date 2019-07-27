"Гангренозная конечность": журналист раскрыл сценарий Кремля по Донбассу

27 июля 2019, 02:56

Евгений Киселев оценил вероятность присоединения ОРДЛО к России.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Евгений Киселев оценил вероятность присоединения ОРДЛО к России / informator.su

Выдача российских паспортов жителям Донбасса объясняется тем, что Москва хочет упростить их передвижение по территории РФ и устройство этих людей на работу в разных регионах России, тем самым склонив на свою сторону ту часть жителей оккупированной территории, которая связывает свое будущее с работой в России, заявил известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

Вместе с тем он скептически оценил вероятность того, что Кремль собирается присоединить к России ОРДЛО.

"Оккупированная часть Донбасса – это "чемодан без ручки", как это ни печально. Сверхзадача Кремля – впихнуть эту территорию обратно в Украину, сохраняя над ней полный политический контроль с тем, чтобы это была, образно говоря, гангренозная конечность, которая бы постоянно отравляла здоровый организм остальной части Украины. И, на мой взгляд, украинская власть, кто бы это ни был, должна всеми силами сопротивляться этому сценарию", - заявил он во время чата в Главреде.

Читайте такжеУкраинский дипломат рассказал о "хорватском сценарии" освобождения ДонбассаЖурналист убежден, что реинтеграция оккупированной части Донбасса должна пройти исключительно на украинских условиях.

"Если отдельные положения Минских соглашений противоречат национальным интересам, Украина должна отказаться от их выполнения. Это – моя личная субъективная точка зрения, которую я готов отстаивать с пеной у рта", - говорит он.

В качестве примера он привел германский опыт 1949 года: "Советский Союз хотел сохранить восточную Германию в своей зоне оккупации, оставив у власти немецких коммунистов. И тогда отцы-основатели новой демократической Германии – ФРГ – во главе с Конрадом Аденауэром, разумеется, опиравшиеся на политическую и экономическую поддержку США, Великобритании и Франции, приняли историческое решение – создать федеративную республику без включения в нее тех земель, которые входили в советскую зону оккупации, и перечислить в конституции все земли, которые вошли в состав ФРГ, а отдельным пунктом записать, что остальные германские земли смогут в дальнейшем войти в состав ФРГ, когда будут к этому готовы. А готовы они к этому оказались в 1990 году.

По его мнению, трудно представить, что бы было с Германией, если бы ее часть находилась под политическим контролем СССР.

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"Случилось бы тогда германское экономическое чудо, поднялась бы из руин послевоенная демократическая Германия, которая потом, спустя несколько десятилетий, оказывала экономическую и гуманитарную помощь распадавшемуся Советскому Союзу? Нет, конечно. Я думаю, что это та модель, по которой нужно решать будущее оккупированной части Донбасса, а не насильственно пришивать к своему телу гниющую конечность", - добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев рассказал, что Украине делать с Крымским мостом.

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Донбасс Россия Евгений Киселев Украина
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