В Кремле рассказали, какие требования Путин выставил Зеленскому

Путин в разговоре с Зеленским потребовал придать Донбассу звания особого статуса/ Reuters

7 августа во второй раз Владимир Зеленский и Владимир Путин побеседовали по телефону. Президент Украины призвал главу РФ повлиять на боевиков, чтобы они перестали убивать украинских военных.

В свою очередь, Путин потребовал от украинской стороны "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", а также прямого диалога с сепаратистами, передает пресс-служба российского президента.

Также упоминались условия придания Донбассу звания особого статуса.

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - сказано в сообщении.

Отметим, что первый разговор глав двух держав состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.