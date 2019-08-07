В Кремле рассказали, какие требования Путин выставил Зеленскому

Во время последнего телефонного разговора президент РФ потребовал прекратить обстреливать мирных жителей Донбасса.
7 августа во второй раз Владимир Зеленский и Владимир Путин побеседовали по телефону. Президент Украины призвал главу РФ повлиять на боевиков, чтобы они перестали убивать украинских военных.
В свою очередь, Путин потребовал от украинской стороны "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", а также прямого диалога с сепаратистами, передает пресс-служба российского президента.
Также упоминались условия придания Донбассу звания особого статуса.
"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - сказано в сообщении.
Отметим, что первый разговор глав двух держав состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.
- Также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал убийство четырех украинских бойцов на Донбассе. По мнению спецпредставителя США, особенно огорчает, что убийство произошло в то время, когда "украинский президент делает жесты, направленные на достижение мира".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.