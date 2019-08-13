В Украине назвали вероятную дату встречи лидеров "нормандской четверки"

Владимир Зеленский инициировал встречу "нормандской четверки" / president.gov.ua

Встреча лидеров стран "нормандского формата" является финализирующим моментом, которому предшествуют консультации на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Безсмертный.

С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, отметил он в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем он считает, что расширение нормандского формата желаемо и возможно, другое дело, когда это может произойти. "Думаю, есть определенный политический календарь не только у Украины, но и в тех странах, которые могут быть привлечены. И в зависимости от того, как этот политический календарь будет меняться, будут приниматься решения этими странами", – сказал дипломат.

Читайте такжеВолкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский форматВопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов, говорит новоизбранный депутат от Слуги народа и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко. "Подход Зеленского в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", – уверен дипломат.

Но даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими, считает собеседник. "Пока что ничего существенного не произошло, чтобы ожидать, что Россия изменит свою позицию или что Украина уступит, пойдя на поводу у России", – пояснил Яременко.

Он полагает, что украинская сторона обязана постоянно настаивать на перемирии, отведении войск, возвращении военнопленных, демонстрируя готовность исполнять минские соглашения по части безопасности. И если Россия не пойдет на эти шаги, то Украина сможет сказать, что минские договоренности не сработали и призвать партнеров искать другой способ переговоров про мир, говорит Яременко.

Читайте такжеСША примут участие в консультациях по нормандскому формату: названы даты

"Это правильная линия поведения, и если Украине хватит настойчивости, то через несколько месяцев она вполне может сформировать ситуацию, при которой мнение о том, что нужно искать что-то другое, станет очевидным. И при этом Украину не будут обвинять в срыве минских соглашений", – резюмировал дипломат.

При этом он сомневается, что в ближайшее время в переговорной "четверке" могут появиться новые участники. Предложение Зеленского расширить нормандский формат – это, скорее, "дипломатическая и очень правильная игра", считает дипломат. Ведь, запуская эти идеи, в Офисе президента наблюдают за реакцией участников нормандского формата, международных партнеров и моделируют свои дальнейшие шаги.

Читайте такжеПереговоры "нормандской четверки": в ФРГ ответили на предложение Украины"Зеленский беспокоит участников переговорного процесса новыми идеями, вынуждая их реагировать, обсуждать и отвечать, чтобы не выглядеть стороной, блокирующей мирный процесс. На самом деле привлечение США поднималось и ранее. Но есть страны, которые этого не хотят и, очевидно, что этого не произойдет в ближайшее время. При этом Украине необходимо искать любые форматы, которые помогут достичь хотя бы перемирья, если не мира", – сказал Яременко.

Напомним, ранее 6 августа, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к главам стран-участниц "нормандского формата" с просьбой о немедленной встрече ради возобновления переговоров по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.