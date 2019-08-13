В Украине назвали вероятную дату встречи лидеров "нормандской четверки"

13 августа 2019, 09:30

Расширение "нормандского формата" желаемо и возможно, считает представитель Украины в ТКГ.

Зеленский
Владимир Зеленский инициировал встречу "нормандской четверки" / president.gov.ua

Встреча лидеров стран "нормандского формата" является финализирующим моментом, которому предшествуют консультации на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Безсмертный.

С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, отметил он в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем он считает, что расширение нормандского формата желаемо и возможно, другое дело, когда это может произойти. "Думаю, есть определенный политический календарь не только у Украины, но и в тех странах, которые могут быть привлечены. И в зависимости от того, как этот политический календарь будет меняться, будут приниматься решения этими странами", – сказал дипломат.

Читайте такжеВолкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский форматВопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов, говорит новоизбранный депутат от Слуги народа и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко. "Подход Зеленского в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", – уверен дипломат.

Но даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими, считает собеседник. "Пока что ничего существенного не произошло, чтобы ожидать, что Россия изменит свою позицию или что Украина уступит, пойдя на поводу у России", – пояснил Яременко.

Он полагает, что украинская сторона обязана постоянно настаивать на перемирии, отведении войск, возвращении военнопленных, демонстрируя готовность исполнять минские соглашения по части безопасности. И если Россия не пойдет на эти шаги, то Украина сможет сказать, что минские договоренности не сработали и призвать партнеров искать другой способ переговоров про мир, говорит Яременко.

Читайте такжеСША примут участие в консультациях по нормандскому формату: названы даты

"Это правильная линия поведения, и если Украине хватит настойчивости, то через несколько месяцев она вполне может сформировать ситуацию, при которой мнение о том, что нужно искать что-то другое, станет очевидным. И при этом Украину не будут обвинять в срыве минских соглашений", – резюмировал дипломат.

При этом он сомневается, что в ближайшее время в переговорной "четверке" могут появиться новые участники. Предложение Зеленского расширить нормандский формат – это, скорее, "дипломатическая и очень правильная игра", считает дипломат. Ведь, запуская эти идеи, в Офисе президента наблюдают за реакцией участников нормандского формата, международных партнеров и моделируют свои дальнейшие шаги.

Читайте такжеПереговоры "нормандской четверки": в ФРГ ответили на предложение Украины"Зеленский беспокоит участников переговорного процесса новыми идеями, вынуждая их реагировать, обсуждать и отвечать, чтобы не выглядеть стороной, блокирующей мирный процесс. На самом деле привлечение США поднималось и ранее. Но есть страны, которые этого не хотят и, очевидно, что этого не произойдет в ближайшее время. При этом Украине необходимо искать любые форматы, которые помогут достичь хотя бы перемирья, если не мира", – сказал Яременко.

Напомним, ранее 6 августа, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к главам стран-участниц "нормандского формата" с просьбой о немедленной встрече ради возобновления переговоров по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нормандский формат Богдан Яременко Роман Безсмертный Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:46
Вернуть воду в Крым: Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договор
09:30
В Украине назвали вероятную дату встречи лидеров "нормандской четверки" Видео
09:10
Юные террористы: в "ДНР" детям "промывают мозги" и учат воевать против ООС - фото Фото
08:58
Звездопад Персеиды – 2019: опубликованы первые фото и видео зрелищного метеорного потока Фото Видео
08:42
Нулевая легитимность: как "крымнаш" стал последним прибежищем Путина мнение
08:35
Большинство коррупционеров – судьи: НАБУ направило в суд десятки дел Видео
08:21
В Слуге народа назвали кандидата на пост министра гуманитарной политики
08:13
"Взрыв российского Скайфолла": Трамп и разведка США вскрыли всю правду Видео
08:02
Война государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы мнение
07:45
Война с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцам
07:35
Собирал дань с воров: в Одессе взяли "общак" крупного криминального авторитета Шарика - видео Фото Видео
07:35
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке Фото Видео
07:15
Успенский пост 2019: что главное – в еде и не только
06:55
Почему увольнением чиновников Зеленский не решит проблему янтаря мнение
06:32
Амброзия: когда цветет, как выглядит и лечение аллергии
06:14
Москаль рассказал, почему от "Зе-вируса" нет прививки
06:03
Самые модные челки 2019-2020: какую выбрать, варианты на разную длину - фото Фото
05:45
Что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была Видео
05:29
Бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября - ученые
04:46
Эксперт объяснил, когда и почему экономика Украины упадет в бездну Видео
04:01
Стало известно, длина какого мужского органа важна для женщин
03:10
"Вкусная и сладкая": Волочкова показала промежность во время шпагата
02:37
Официально: АЗ Алкмаар примет Мариуполь в Гааге
02:34
Стресс может быть полезным: ученые сделали неожиданный вывод
01:52
На Киевщине прокурор в пьяном угаре устроил стрельбу
01:08
Мистер Робот 4 сезон: дата выхода, сюжет, актеры и финальный трейлер Видео
00:59
Ученые выявили пользу грецких орехов
00:26
Ученые выяснили, как связаны тяга к чтению и шансы на знакомство с сексом
00:17
Украинский мультфильм сняли с проката в Крыму
12 августа, понедельник
23:57
На Крымском мосту протестировали освещение железной дороги
23:31
Эксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в России
23:05
Участница Мисс Украина угодила в скандал из-за якобы искусственной груди Видео
22:52
Дело Роттердам+: еще один подозреваемый отправился домой
22:27
В Крыму резко ответили США по поводу визита Путина
22:00
Осторожнее с электрическом: чем грозит и от чего спасет "огненная" Луна
21:43
Глава Укрзализницы сознался, когда в Украине появятся поезда со скоростью 250 км/ч
21:28
Редчайшее космическое явление можно сегодня лицезреть по всей Украине Фото Видео
21:04
Часть Украины уходит под воду: откуда пришла беда
20:51
В Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров
20:25
Портнов ответил Порошенко по рейдерству Прямого Видео
20:13
Фаршированный перец с грибами, мясом и без риса: самые простые рецепты Фото Видео
20:01
"На воре и шапка горит": СМИ выяснили, что директор лесничества на Харьковщине обманул Зеленского
19:59
В Днепре полицейский покончил с собой прямо на посту
19:47
В США недовольны поездкой Путина в Крым
19:45
В России журналистка получила пулю в голову
19:24
Князев пояснил Зеленскому, почему полиция не может пресечь копателей янтаря Видео
19:22
"Им труба!": в деле Зайцевой появились неожиданные детали
19:17
Фергюсон начал охоту на Нурмагомедова
19:13
Tayanna в Киеве готовит сюрпризы на большом сольном концерте Видео
18:54
Москаль рассказал, как остановить войну на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять