В США сделали важное заявление после встречи с Зеленским

Джон Болтон заявил, что США продолжат помогать народу Украины/ Orlando Political Observer

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжат помогать народу Украины в защите их безопасности и территориальной целостности. Об этом он заявил по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", - написал Болтон в Twitter.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

По итогам встречи Пенс заявил, что остался доволен переговорами с Зеленским.

"Прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в Twitter.

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Кроме того, речь шла о предстоящем визите украинского президента в США и его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.