Обмен пленными 7 сентября: у Лефортово в Москве ждет автобус - фото

У Лефортово заметили белый автобус / wikimapia.org

Утром 7 сентября, в субботу, когда Россия и Украина могут совершить прорыв в обмене пленными, следственному изолятору Лефортово в Москве подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" – люди, одетые в специальный камуфляж и шлемы. По форме они напоминают конвойных ФСБ.

По информации, на этом белом автобусе, который стоит у стен СИЗО, в аэропорт могут повезти удерживаемых украинцев.

На автобусе могут отвезти украинских пленных в аэропорт / Страна

Позже к изолятору подъехал "Мерседес" с триколором, передает Страна.

Утром 7 сентября у Лефортово началась "движуха" / Страна

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

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6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.