Нормандской встрече быть: Макрон пообещал активно поработать

Макрон пообещал активизировать усилия в "нормандском формате" / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным, убежден, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что теперь Франция и Германия вместе активизируют свои усилия в "нормандском формате" для дальнейшего прогресса и реализации политической части Минских соглашений.

Добавим, что лидер Франции поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

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30 августа во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время.

"Украинский лидер проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Зеленского.

7 сентября во время телефонного разговора Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили организацию саммита "нормандской четверки". Путин высказался о необходимости продолжить подготовку к саммиту, который, по его мнению, может стать результативным.