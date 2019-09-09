Зеленый свет "жучкам": Зеленский подготовил депутатам неожиданный сюприз

Владимир Зеленский предлагает разрешить прослушку депутатов / Фото пресс-службы ОП

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушивание народных избранников, которые проголосовали за отмену неприкосновенности.

По информации, такое решение комитет принял в ходе заседания 6 сентября.

"Комитет по результатам обсуждения и с учетом изложенного, принял решение рекомендовать Верховной Раде проект закона №1009 принять за основу и в целом как закон технико-юридическими правками и с учетом предложений", - говорится в решении комитета.

Кроме того, проектом закона Зеленского предлагается изъять норму закона "О статусе народного депутата".

Предусматривается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению, передает РБК-Украина.

Читайте такжеМандат на бочку: Рада направила в КСУ закон Зеленского о санкциях против депутатов-нарушителейНапомним, ранее сообщалось, за депутатами в Раде будут следить. Политическая партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа планирует внедрить в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

По информации, такое ПО поможет руководству партии отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую ​​технологию", - заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия.