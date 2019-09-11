"Судьба Донбасса": политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина

Владимир Путин хочет помириться с Западом, полагает политтехнолог / Reuters

Новая внешнеполитическая стратегия президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, чтобы помириться со странами Запада в обмен на отношения с Китаем и, в частности, урегулирование конфликта на Донбассе.

Россия затолкает отдельные районы Донецкой и Луганской областей обратно под контроль Киева, написал российский политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что между РФ и Китаем нет никаких серьезных отношений, они существуют только в пропагандистском измерении, а китайцы отнюдь не готовы рассматривать Россию в качестве равного партнера.

"Москва затолкает ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика - Ред.) под контроль Кишинева, к этому надо приготовиться. То же случится и с ОРДЛО, хотя детализированного сценария пока нет", - спрогнозировал Белковский.

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