"Судьба Донбасса": политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина

Части востока Украины и непризнанному Приднестровью "светит" одинаковая судьба, спрогнозировал эксперт.
Новая внешнеполитическая стратегия президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, чтобы помириться со странами Запада в обмен на отношения с Китаем и, в частности, урегулирование конфликта на Донбассе.
Россия затолкает отдельные районы Донецкой и Луганской областей обратно под контроль Киева, написал российский политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что между РФ и Китаем нет никаких серьезных отношений, они существуют только в пропагандистском измерении, а китайцы отнюдь не готовы рассматривать Россию в качестве равного партнера.
"Москва затолкает ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика - Ред.) под контроль Кишинева, к этому надо приготовиться. То же случится и с ОРДЛО, хотя детализированного сценария пока нет", - спрогнозировал Белковский.
Читайте такжеПутин признался, чего потребовал от Зеленского по ДонбассуРанее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов говорил Главреду, что Владимир Путин не пойдет на сговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, если не будет иметь от него политических преференций. Аналитик отметил, что глава нашей страны может предложить российскому лидеру только суверенитет захваченной части Донбасса.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.