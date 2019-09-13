Ющенко не пустили на конференцию YES: что случилось

Виктору Ющенко пришлось допивать кофе перед камерами / скриншот

Третьего президента Украины Виктора Ющенко не пустили на 16-ю встречу Ялтинской европейской стратегии YES, которая проходит в Киеве 13 сентября.

Бывший гарант хотел войти в зал со стаканчиком кофе, однако его предупредили, что с напитком входить нельзя, сообщает в своем Telegram-канале КП в Украине.

"Дискриминация!", - отреагировал на запрет третий президент.

После этого ему пришлось допивать кофе перед камерами журналистов.

Напомним, во время конференции Владимир Зеленский рассказал, зачем он пошел в политику, хотя и до президенства был успешным и счастливым человеком. По словам главы государства, ему была невыносима мысль о том, что он счастлив, а многие граждане – нет.

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Как сообщал Главред, украинский режиссер Олег Сенцов открыл форум Ялтинской европейской стратегии. Во время своего выступления он рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов передал Зеленскому символическую банку, которая была с ним все пять лет заключения в России, и призвал президента наполнить ее бирками освобожденных узников Кремля.