Обмен пленными: эксперт рассказал, кто больше выиграл - Зеленский или Путин

Игорь Романенко прокомментировал обмен пленными / УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией и рассказал, кому из сторон обмен был более выгоден.

Романенко считает, что обмен удерживаемыми лицами был выгоден и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и хозяину Кремля Владимиру Путину. Причем обе стороны подошли к вопросу очень прагматично, именно поэтому получился результат.

"Для Украины возвращение ее моряков и знаковых политических заключенных, которых удерживала Россия, было принципиально важной задачей. А для Зеленского обмен пленными стал выполнением его предвыборного обещания. Кроме того, это был первый серьезный результат и его достижение на посту президента во взаимоотношениях с Россией, с Путиным", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

В свою очередь, Путин благодаря этому обмену сохранил лицо перед гражданами Российской Федерации - он вернул моряков Украине в результате обмена, а не выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву, которому якобы Россия не подчиняется.

"Кроме того, Путин получил знаковых для Кремля задержанных в лице Вышинского и Цемаха", - добавил эксперт.

Романенко считает, что относительно главного подозреваемого в деле о катастрофе рейса МН 17 Владимира Цемаха, то тут "совесть Украины чиста": "Перед отправкой в Россию он был допрошен, в том числе такая возможность предоставлялась голландской стороне (…) Кроме того, у голландцев теперь есть возможность вытребовать у российской стороны Цемаха как свидетеля в суд".

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Напомним, 7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Владимир Цемах стал одним из тех людей, которые были выданы Кремлю в рамках обмена пленными. Позднее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Цемах перед отправкой в РФ был допрошен по делу MH-17 следователями из Нидерландов. Далее бойцы ВСУ рассказали, как Цемаха вывозили из районов Донбасса, контролируемых "ДНР".