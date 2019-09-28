  1. Главная
  3. Политика

"Обидно, что у него нет времени покорить Европу": экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром

28 сентября 2019, 15:03

Берни Экклстоун считает, что западные политики жутко завидуют главе РФ.

Владимир Путин, Берни Экклстоун
Берни Экклстоун и Владимир Путин / Reuters

Английский бизнесмен, бывший глава гонок Формула-1 Берни Экклстоун снова отличился бреднями о президенте России Владимире Путине.

Во время визита в Сочи он дал интервью ТАСС, в котором подтвердил свои слова о том, что Путин — величайший из людей, и погрезил о будущем Европы – мол, "было бы хорошо", чтобы глава РФ "покорил Европу".

"Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо", - заявил Экклстоун.

По его словам, западные политики всячески давят на Путина потому, что они ему завидуют.

"Просто они завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался", - считает экс-глава Формулы-1.

Кроме того, Экклстоун признался, что Путин является его кумиром.

"Я это говорю не потому, что я разговариваю с вами в России: с того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных", - отметил Экклстоун.

Отметим, что 2009 году в одном из интервью Экклстоун заявил, что уважает Адольфа Гитлера – ведь тот мог управлять людьми и добиваться своих целей. 

Ранее Экклстоун заявил, что загородил бы собой Владимира Путина от пули.

Россия Европа Владимир Путин Берни Экклстоун
Сейчас вы просматриваете новость ««Обидно, что у него нет времени покорить Европу»: экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:04
Пометил территорию: экс-динамовец "помочился" на поле после забитого гола
15:37
В Сумах на заводе прогремел мощный взрыв, пострадали 10 человек Фото Видео
15:03
"Обидно, что у него нет времени покорить Европу": экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром
15:01
Марк Захаров умер: СМИ узнали место похорон
14:56
Девочка с двумя головами: в Черновцах на свет появились сиамские близнецы
14:26
"Просто лебл*дь": Волочкова показала формы без белья и нарвалась на критику
14:17
Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь Видео
13:54
Данилюк решился на отставку: названа вероятная причина
13:37
"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"
13:30
Гороскоп на сегодня: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"
13:03
Черно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фото Фото
12:28
Умер легендарный российский режиссер Марк Захаров
12:10
"Пешеходы подлетели на метр": в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ Фото Видео
11:44
"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера
11:30
Синоптик предупредил о "погодном сюрпризе" для Киева Фото
11:01
В ход пошли смс-ки: старик Джулиани слил в Сеть сообщение от Волкера
10:59
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
10:55
Во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик: подробности трагедии
10:33
У Снуп Дога умер маленький внук
10:32
Почему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать Зеленский мнение
10:25
"Провальная миссия": в России уже нашли причину отставки Волкера
10:01
Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону России Видео
09:55
В России столкнулись теплоходы, опубликованы фото Фото
09:31
На Запорожье на железной дороге найдены мертвыми три человека
09:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
09:24
Украинцы стали чаще бросать работу: что загоняет в тупик и провоцирует увольнение
09:14
Зеленскому надо прекращать прогибы и учиться на своих ошибках мнение
09:03
Октябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине
08:59
Подсластить Москве, как Макрон: в Германии хотят снять антироссийские санкции
08:34
"Касается Путина": Сенцов раскрыл свою маленькую мечту
08:29
"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и Зеленского
08:25
Зачем адвокат Трампа снова втягивает Украину в скандал мнение
08:05
"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко Видео
07:32
Модный макияж на осень 2019: лучшие идеи, тренды, примеры на фото Фото
07:28
Дембель спецпредставителя США в Украине: Волкер подал в отставку Видео
07:03
Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина мнение
06:43
Работают для всех: диетолог назвала правила быстрого похудения
06:20
Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло Видео
05:58
Разодрала в клочья: в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду Видео
05:37
"Клитор спрячь": Оля Бузова взбудоражила слишком интимным фото
05:10
"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса
04:37
Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца
04:05
Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус
03:40
Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова
03:09
Эксперт дала пять советов, что делать перед сном, чтобы утро было легким
02:33
"Очень пошло": Дорофеева взволновала откровенным фото
01:52
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
01:20
Как мотивировать ребенка учиться: названы топ-5 способов
00:56
Эксперт пояснил, почему Крым ждет незавидная судьба после возврата Донбасса
00:24
С чем пить чай, чтобы не поправиться: диетолог дала советы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять