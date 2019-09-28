"Обидно, что у него нет времени покорить Европу": экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром

Берни Экклстоун и Владимир Путин / Reuters

Английский бизнесмен, бывший глава гонок Формула-1 Берни Экклстоун снова отличился бреднями о президенте России Владимире Путине.

Во время визита в Сочи он дал интервью ТАСС, в котором подтвердил свои слова о том, что Путин — величайший из людей, и погрезил о будущем Европы – мол, "было бы хорошо", чтобы глава РФ "покорил Европу".

"Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо", - заявил Экклстоун.

По его словам, западные политики всячески давят на Путина потому, что они ему завидуют.

"Просто они завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался", - считает экс-глава Формулы-1.

Кроме того, Экклстоун признался, что Путин является его кумиром.

"Я это говорю не потому, что я разговариваю с вами в России: с того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных", - отметил Экклстоун.

Отметим, что 2009 году в одном из интервью Экклстоун заявил, что уважает Адольфа Гитлера – ведь тот мог управлять людьми и добиваться своих целей.

Ранее Экклстоун заявил, что загородил бы собой Владимира Путина от пули.