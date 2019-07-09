"Мне бы хотелось, чтобы он управлял Европой": экс-глава Формулы-1 расхвалил Путина

Берни Экклстоун заявил, что готов прикрыть Владимира Путина от пули / Reuters

Английский бизнесмен, бывший глава гонок Формула-1 Берни Экклстоун отличился заявлением о президенте России Владимире Путине.

В интервью The Times он заявил, что готов пожертвовать собой, если бы главе РФ грозила опасность, попутно назвав Путина "хорошим парнем".

"Если бы кто-то наставил на Путина автомат, я бы загородил его собой. Почему? Потому что он хороший парень. Он никогда не делал ничего такого, что не приносило бы пользы людям", - отметил Экклстоун.

Он также погрезил о будущем Европы – мол, Путин благодаря железной хватке сумел бы навести порядок, ведь демократия к добру не приводит.

"Мне бы хотелось, чтобы он управлял Европой. У нас никого нет, поэтому хуже быть не может. Он делает то, что, по его словам, должен делать. Я не сторонник демократии. Нам нужен диктатор. Диктатор говорит: "Вот то, что я намерен сделать". В демократии подобное смывается", - заявил бизнесмен.

Также Экклстоун разразился бреднями об отравлении Скрипаля веществом Новичок, разработанным в России - по его мнению, Путин тут вовсе не при чем.

"Он этого не делал. Он был бы слишком занят, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Это придуманные истории от сказочников", - заявил Экклстоун.

Отметим, что 2009 году в одном из интервью Экклстоун заявил, что уважает Адольфа Гитлера – ведь тот мог управлять людьми и добиваться своих целей.

Ранее эксперт рассказала о шагах России к восстановлению "великой империи".