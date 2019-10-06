Путин тремя словами оценил положение Зеленского

Владимир Путин прокомментировал положение Владимира Зеленского

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, в каком положении сейчас находится украинский президент Владимир Зеленский.

Свое мнение российский лидер высказал в разговоре с корреспондентом NBC Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели.

"Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского, — ред.)", — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, ранее Путин заявил о том, что Зеленский в своей деятельности руководствуется искренними убеждениями и стремлениями.