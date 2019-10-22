Главы МИД Германии и Литвы поддержали "формулу Штайнмайера"

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Конфликт на Донбассе беспокоит все стороны "нормандского формата". Так главы МИД Германии и Литвы призвали развести силы.

"Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир должен иметь положительное влияние на весь регион", - заявили Гайко Маас и Литвы Линас Линкявичюс, передает УНИАН.

При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Германия и Франция поддержали проведение саммита в "нормандском формате".

"Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс для населения. По этой причине он снова сегодня обратился к обеим сторонам наконец придерживаться согласованного режима прекращения огня и воплотить в жизнь разведение. Поскольку только потом "формула Штайнмаера" может быть реализована на практике и восстановлено осуществление Минского процесса", - сообщили в МИД Германии.

Напомним, что ранее французский президент Эммануэль Макрон в телефонном режиме поговорил с президентом РФ Владимиром Путина и обсудил грядущую встречу "нормандской четверки".