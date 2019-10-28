"Ветхие дома в Украине": в Кабмине назвали настораживающие цифры

В Киеве 1% жилого фонда - ветхие и аварийные дома, сообщили в Кабмине / Скриншот

Первый замминистра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что в нашей стране ветхие и аварийные дома составляют около 1% жилого фонда - это каждый сотый дом.

В украинском государстве свыше 60% жилого фонда - это дома, которые построили в 1950-1980-х годах, рассказал член Кабмина Обозревателю.

Чиновник подчеркнул, что в нашей стране нужно обновлять не только жилой фонд, но и коммунальную инфраструктуру, поскольку системы водо- и теплоснабжения были заложены 30-50 лет назад.

"Около 1% у нас - аварийные и ветхие дома… Чтобы стало понятнее - каждая сотая квартира. Т.е. в трех подъездах 9-этажного дома уже есть одна аварийная квартира, если брать из расчета на 1 квадратный метр. Это очень серьезная цифра", - сообщил собеседник.

Ранее эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко написал, что Киев затапливает после каждого ливня из-за хаотичной застройки. Аналитик отметил, что раньше в столице были открытые участки земли, и вода уходила в землю, а теперь ее нужно отводить в ливневки, однако возле новостроек их нет.