Эксперт рассказал, почему Киев затапливает после каждого дождя

19 августа 2018, 18:44

Беда Кличко не в том, что он ничего не хочет делать, а в том, что он не понимает реальной проблемы городской инфраструктуры, объяснил специалист.

Потопы в Киеве будут продолжаться, пока продолжается хаотичная застройка столицы
Потопы в Киеве будут продолжаться, пока продолжается хаотичная застройка столицы / Фейсбук В.Бугаенко

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кучеренко объяснил, почему Киев затапливает после каждого сильного ливня. В подтверждение своих слов Кучеренко привел слова инженера, который проконсультировал его по поводу захлестнувших Киев наводнений. 

"Хаотичная застройка города привела к резкому увеличению площади сбора воды для сброса в ливневую канализацию. Раньше были открытые участки земли и вода уходила прямо в землю с этих мест, а после застройки воду надо направлять в ливневую канализацию", - пишет Кучеренко на своей странице в Facebook.

Увеличить и расширить пропускную способность всей ливневой канализации по всему Киеву, отмечает Кучеренко, в принципе невозможно - канализация является единой комплексной системой. Поэтому ситуация будет повторяться и повторяться при каждом более-менее сильном ливне. Одна из основных - в том, что вода не уходит в землю из-за массовой застройки. Воду надо бы отводить в ливневки - но возле новостроек их нет. 

"Это как пробки машин. Настроили много, а пропускная способность дорог не соответствуют нагрузке. То есть пробка на бульваре Шевченко,а хвост пробки на святошино-так и с водой. Не проходит на подоле при спуске в Днепр, а наружу вода выходит например в Жулянах. Просто безграмотная застройка без соблюдения норм - все непрофессионально. Как и все в стране. При каждом сильном дожде будет такое происходить. Но самое плохое, что это приведет к подъему уровня грунтовых вод", - добавил Кучеренко.

При этом эксперт добавил, что власти не могут признать, что во всем виновата хаотичная застройка - это чревато фактическим признанием собственной некомпетентности, разрешения на стройку-то они выдавали. В том числе, отметил Кучеренко, и на подземные стройки - которые тоже влияют на ситуацию.

"Посмотрим как себя поведут подземные маркеты. Они тоже влияют. Потому что они как подземные плотины. Подземные супермаркеты задерживают воду. И подземные гаражи тоже. Это просто плотины. Так же как и киевское море с плотиной. Ставишь плотину и набираешь воду. Наставили кучу подземных плотин и получили киевское море. Нарушили естественный путь для подземных вод. Гидрологов нет. Последний грамотный гидролог умер 5 лет назад. Когда строят, всё должно быть рассчитано. Это только начало. А если не дай бог подземные толчки даже 3 балла, то серьёзный гидроудар может дать...", - написал эксперт.

Читайте также"Вокруг кружат метеоакулы": синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся ливни"И станции метро мелкого заложения, это тоже барьеры для воды. Главное, когда вода будет сходить, чтобы не потянула за собой грунт. Это опасно. Для фундаментов зданий, дорог, особенно для тех зданий, которые на склонах и точечные высотки. Причем это может произойти не сразу", - резюмировал он. 

Также Кучеренко считает, что сам мэр Киева просто не осознает всех масштабов инфраструктурной катастрофы. 

"Будет неправильно, видимо, вешать всех собак на Кличко. Беда в другом - он, похоже, реально не понимает масштабов инфраструктурной проблемы Киева. А ему ближайшее окружение и спонсоры вдули в уши, что можно отделаться марафонами, парками, велокроссами и Ильей Муромцем", - отметил эксперт.

Напомним, в Киеве после мощного ливня, обрушившегося на город в субботу вечером, 18 августа, на улице Антоновича (в районе метро "Олимпийская") провалилось дорожное покрытие.

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Киев эксперт катастрофа ЖКХ застройка затопление инфраструктура
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