Ночной ливень в Киеве: на центральной магистрали провалился асфальт, опубликованы фото

В Киеве после мощного ливня, обрушившегося на город в субботу вечером, 18 августа, на улице Антоновича (в районе метро "Олимпийская") провалилось дорожное покрытие.

Соответствующие фото публикуют в Facebook очевидцы происшествия.

В то же время по словам замдиректора департамента городского благоустройства КГГА Тараса Панчия, в Киеве все участки дорог, пострадавших от стихии, уже расчищены и разблокированы.

"У нас было две критических локации - возле "Гулливера", в связи с тем, что большой поток воды шел сверху, с бульвара Л.Украинки. Также подтопление произошло на проспекте Победы, где поток воды шел сверху с бульвара Шевченко", - сообщил он в эфире канала 112 Украина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что центр Киев утонул после мощного ливня.