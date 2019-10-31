Рада вернула в Уголовный кодекс статью за незаконное обогащение

За возвращение в УК статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение проголосовали 259 депутатов.
В четверг, 31 октября, сразу после рассмотрения более сотни правок, депутаты Верховной Рады IX созыва приняла во втором чтении поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1031, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников.
"За" проголосовали 259 депутатов, против - семеро, воздержались - еще 36.
Напомним, ранее, 26 февраля нынешнего года Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Довольно скоро в НАБУ закрыли все соответствующие дела.