Порошенко начал прогуливать допросы в ГПУ: стали известны детали

Петр Порошенко / Reuters

Бывший президент Петр Порошенко не явился на допрос в Главную военную прокуратуру.

Как сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, допрос должен был касаться событий вокруг Иловайской трагедии.

"Порошенко был приглашен на допрос как свидетель на 10 утра в пятницу, 15 ноября, но по вызову к прокурору не явился", - подчеркнул Лещенко.

О том, что Порошенко прогулял допрос, Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.

"Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - сказал источник.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань в блоге на Украинской правде заявил, что Порошенко никаких вызовов на допрос "на пятницу по делу об Иловайской трагедии" не получал.

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Напомним, относительно экс-гаранта Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.