Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"

Украина ввела санкции против России

Кабинет министров Украины ввел санкции против оккупантов Крыма, которые разрушают объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляют на аннексированном полуострове теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Санкции Украины против России: кого коснутся

Под действие санкций попадут юридические лица, обеспечивающие незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридические лица, привлеченные к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия. Речь идет о 39 юрлицах, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юрлицах, зарегистрированных на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству.

Санкции коснутся также 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя, которые незаконно вещают на захваченных радиочастотах.

Отдельный проект распоряжения предусматривает применение санкций к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории Украины. 33 из них зарегистрированы на территории РФ и 3 - на территории АР Крым и Севастополя.

В ведомстве уточнили, что введение санкций против оккупантов Крыма и их пособников сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины.

"Кроме того, это даст возможность нашим партнерам инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского союза и Соединенных Штатах Америки", - резюмировали в МинВОТ.

Читайте такжеСанкции против РФ: Пристайко рассказал, устал ли ЗападНапомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

На заявление Кулебы отреагировал Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, украинским политикам лучше перестать "говорить глупости".