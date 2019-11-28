  1. Главная
  3. Политика

Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"

28 ноября 2019, 07:38

Ограничения коснутся тех, кто разрушает объекты культурного наследия в Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание и поставляет материалы для ОПК РФ.

санкции, Россия
Украина ввела санкции против России

Кабинет министров Украины ввел санкции против оккупантов Крыма, которые разрушают объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляют на аннексированном полуострове теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Санкции Украины против России: кого коснутся 

Под действие санкций попадут юридические лица, обеспечивающие незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридические лица, привлеченные к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия. Речь идет о 39 юрлицах, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юрлицах, зарегистрированных на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству.

Санкции коснутся также 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя, которые незаконно вещают на захваченных радиочастотах.

Отдельный проект распоряжения предусматривает применение санкций к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории Украины. 33 из них зарегистрированы на территории РФ и 3 - на территории АР Крым и Севастополя.

В ведомстве уточнили, что введение санкций против оккупантов Крыма и их пособников сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины.

"Кроме того, это  даст возможность нашим партнерам инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского союза и Соединенных Штатах Америки", - резюмировали в МинВОТ.

Читайте такжеСанкции против РФ: Пристайко рассказал, устал ли ЗападНапомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

На заявление Кулебы отреагировал Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, украинским политикам лучше перестать "говорить глупости".

Россия санкции Крым санкции против России антироссийские санкции МинВОТ новости России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:38
Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю
08:37
Стратегия Трио 2030: в Европарламенте инициируют новую программу Восточного партнерства
08:25
"Аж на х*й послать хочется": журналист раскрыл "любезный" диалог с Савченко
08:10
США урежут финансирование НАТО в пользу Украины Видео
07:38
Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"
07:24
Как Газпром может отомстить Украине за поражение в суде мнение
07:06
Экономическое удушение Украины: в Нафтогазе назвали угрозы от запуска Северного потока-2
06:25
Астролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждого
05:59
Почему нельзя убивать паука в доме и что означает паук в офисе
05:28
Эксперт дал прогноз, успеет ли Кремль до 2024 года захватить Беларусь
05:05
Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать Видео
04:26
Маникюр с надписью – самый трендовый маникюр, который вдохновляет - фото Фото
04:02
Поднять упавшего солдата: уролог рассказал, как решить проблемы с потенцией
03:16
"Хвост селедки": экс-министр призвал Украину разорвать еще один договор с РФ
02:34
"Потасканные ондатры": Никитюк показала голую пятую точку и нарвалась на критику
01:51
Ограбить за 2 минуты: шустрый вор из Одессы стал звездой Сети Видео
01:37
Путин посоветовал россиянам меньше думать об Украине
01:06
Глоток приятного: эксперт рассказала, почему женщинам нужно делать минеты
00:55
Украина установила безвиз с экзотическим островным государством
00:31
Минюст создал "страшный" фильм о своих достижениях
00:19
28 ноября – какой сегодня праздник: Рождественский пост и День благодарения Фото Видео
27 ноября, среда
23:58
Опрос показал, сколько украинцев уверены в завтрашнем дне Видео
23:40
На Ровенщине мужчина купил пожарную машину и тушит пожары
23:35
Саундтреком к фильму Черный ворон станет песня группы Океан Ельзи Видео
23:17
"Во главе с президентом-х*йлом": Кондратюк ответил на критику Ротару в России
23:10
В Украине появился языковой омбудсмен: кто такая Татьяна Монахова Видео
23:00
Легенда Шахтера похвалил Динамо
22:44
Суд избрал меру пресечения для Садового с суммой залога Видео
22:13
Сивохо разъяснил, как помогут пострадавшим от войны на Донбассе
22:02
Как Нафтогаз пять лет загонял Украину в западню мнение
21:46
"Бошки отобью": депутатам Голоса пригрозили из-за цен на лекарства Видео
21:31
Новогодний маникюр 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 - фото Фото
21:30
Рыжая красотка-порнозвезда настырно засветила прелести на сексуальных фото Фото
21:07
"Мало что смыслит": украинская журналистка отчитала Папу Римского
21:00
Боевики похерили нормандский саммит: у Кучмы заявили о нарушении договоренностей
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 37 и 38 серия смотреть онлайн 27-11-2019 Видео
20:24
Центр Киева остался без света
20:20
"Шпиён, агент 007, терпел": украинцы и люди Порошенко обсуждают уход Райнина в ОПЗЖ
20:02
"Хочу тебя трахнуть": Maruv в белье показала грудь и завела Сеть Видео
19:55
Почему власть не рискнет дать автономию крымским татарам мнение
19:48
Экс-звезда Барселоны поступит в Гарвард
19:42
Вопрос Крыма: Пристайко рекомендовал Apple не лезть в политику Видео
19:26
"О, рузкий мир": в аннексированном Крыму врач направил пациента на лечение к святым мощам
19:17
Обидчик Кличко назвал Ортиса "бугимэном"
19:14
"Не давал унизить": экс-глава Администрации Порошенко возглавил ОПЗЖ в Харькове
19:10
У Зеленского озвучили наказания после деоккупации Крыма
18:59
Динамо фантастически спаслось против ПАОКа в матче Юношеской лиги УЕФА
18:54
Коварный враг снова плюнул в баланду Путина мнение
18:18
Уайлдер требует, чтобы Тайсон похвалил его публично
18:13
Разрушительное землетрясение в Албании: уже свыше 30 погибших Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять