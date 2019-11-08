"Санкции не работают": Поклонская высказалась об аннексии Крыма

Поклонская советует Украине забыть об аннексии Крыма / УНИАН

Депутат Госдумы РФ и бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что Украине пора забыть о потере полуострова, поскольку активная риторика по данному вопросу подвергает риску другие территории государства.

"Это уже вчерашний день предыдущей преступной украинской власти — последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории", - написала она в Instagram.

По словам Поклонской, вопрос аннексии уже надоел всему миру и о нем начинают забывать. Она считает, что украинским политикам также необходимо оставить в прошлом вопрос Крыма и заняться решением проблем оккупированного Донбасса.

"Всевозможные санкции к России уже применили и убедились, что это не работает — хватит, остановитесь. Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с российским агрессором окончательно уйдет в прошлое? Есть мнение, что никому", - отметила она.

Читайте также"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танковПоклонская увидела у нынешнего руководства Украины стремление к урегулированию конфликта на Донбассе. Жителей оккупированного региона она назвала мужественными людьми.

"Не тешь себя, никто Крым российским не признает. Ответите по полной, вопрос времени", "Крым был незаконно аннексирован - если завтра США введут в Россию вежливых людей, вся Россия на референдуме выскажется о присоединении к США. У меня пенсия 8500, ну и на хрен мне такая страна, где все высшее политико-экономическое руководство еврейское и Путин ширма еврейских олигархов, вся власть выстроена ими и для них, а у нас з/п и пенсии 8-10 тыс рублей", "Россия способна справиться со своими проблемами??? Да, она не в состоянии обеспечить всем необходимым свой народ! А мы только Африки и прочим странам прощаем, а они нам ничего взамен. До коли это будет продолжаться?", - написали пользователи под постом Поклонской.

Напомним, Поклонская сообщила, что не причастна к секте царебожников, а ее дочь Анастасия предложила создать свою секту.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская рассталась с мужем - помощником депутата Госдумы на общественных началах Иваном Соловьевым. Позже в Сети жестко потроллили развод Поклонской.