"Платный выход": дочь Поклонской предложила маме создать секту

Дочь Натальи Поклонской Анастасия предложила создать секту с платным выходом / Скриншот видео с youtube.com

Так называемая депутат российской Госдумы от захваченного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что не причастна к секте царебожников, а ее дочь Анастасия предложила создать свою секту.

Дочь предложила создать секту с платным входом и выходом, рассказала "политик" РИА Новости.

По словам собеседницы, девочка предложила, чтобы выход из секты стоил в два раза дороже, чем вход, - 200 и 100 рублей соответственно.

"Когда вот информация пошла, что Поклонская вышла из секты, потом Поклонская в секте, Настя говорит: "Мам, слушай, да не бери ты в голову. Давай мы создадим свою секту"…", - поделилась она.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская рассталась с мужем - помощником депутата Госдумы на общественных началах Иваном Соловьевым. Позже в Сети жестко потроллили развод Поклонской.