"Ху*ню установили, бюджетная Поклонская": в Донецке появился бюст царя Николая II

Бюст царя Николая II появился в Донецке / скриншот

В захваченном террористами Донецке на территории недостроенного храма торжественно открыли бюст царя Николая II.

При этом всего несколько недель назад горожан порадовали бюстом убитого Захарченко.

"Ну что, встречайте Александровича", — сообщил в Twitter блогер NecroMancer, который и разместил фото.

В комментариях под фото кто-то сразу вспомнил бывшего "прокурора Крыма" Наталью Поклонскую.

"Какая-то очень бюджетная Поклонская", - сказал пользователь Сети.

Отметим, в 2017 году Наталия Поклонская неоднократно жаловалась в прокуратуру на фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя, утверждая, что картина об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Потом Поклонскую знатно троллили все, кому не лень, на что она как-то ответила: "Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всем православном мире".

Кроме того, в комментариях под фото бюста царю Николаю II пользователи Сети пишут, что скоро появится мемориал Путину.

"Ой! ...скоро сталина приведут, а там и путина", - высказался читатель блога.

"А где эту ху*ню установили? Ще гімном не мироточить? Ну то справа часу!", - вопрошает еще один пользователь Сети.

Читайте такжеВ Ялте на место статуи богини Флоры установили бюст ЛенинаНапомним, ранее в Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко. По информации, фреска расположена в туринском парке уличного искусства под названием "Дора".

"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке „Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут", — заявил главарь представительства террористической организации "ДНР" в Италии Маурицио Марроне.