"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети

Развод Поклонской опрокинул соцсети / Униан

После сообщения, что Наталью Поклонскую бросил муж (о чем сообщил он сам), она выступила с официальным заявлением.

У себя в Telegram-канале депутат Госдумы подтвердила развод с мужем Иваном Соловьевым.

"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом", — написала Поклонская.

При этом женщина отказалась комментировать предстоящий развод, "предоставив такую возможность бывшему мужу".

В соцсетях после заявлений Соловьева и Поклонской начался настоящий ад.

Часть людей поддержали Наталью, отметив, что "когда мужчина говорит, что он ушел – это сразу настораживает и отвращает от него".

Читайте также"Няш-мяш" окстилась: Поклонская вышла из секты царебожников"Всё образумится, но с другим. Успехов ей!", "Не ваше дело. Лезть в чужую личную жизнь – ниже плинтуса", "Ну развелись и развелись", "Бывает, Наталья слишком духовная личность для обычного мужчины", – пишут люди.

Но нашлось немало и тех, кто винит в расставании саму Поклонскую – ее любовь к царю Николаю II, религиозность и духовные скрепы.

"Плохо спермоточил, не по-царски", "Ей бы с Милоновым. Жили бы душа в душу", "Во время поста, наверное, ночью грыз жареную баранью ногу", "Она была его четвертая жена. А он ее второй муж – но не Николай Второй!", "Задолбала мужика та икона в постели: и е..аться неудобно, и заноз полная задница", – отмечают некоторые недоброжелатели.

Напомним, Поклонская вышла замуж в начале августа 2018. Церемония бракосочетания состоялась в аннексированном Крыму.

А впервые вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым Поклонская в конце августа. Тогда же экс-прокурор сменила имидж, став блондинкой.