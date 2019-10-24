В России "украинку" Поклонскую упрекнули за поддержку Хэллоуина

Поклонскую в России разнесли за украинский менталитет / УНИАН

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов обвинил "украинку" и депутата Госдумы Наталью Поклонскую в симпатии к американскому празднику Хэллоуину.

В комментарии Газете. Ru политик заявил, что Крым никогда не был частью украинского государства, однако проживающую там ранее Поклонскую все же назвал "украинкой".

Депутаты поспорили на фоне заявление Милонова о том, что Хэллоуин необходимо запретить в российских школах. Он добавил, что Поклонская имеет право на свое мнение, однако делает заявления с позиции украинки, а он позиционирует себя, как жителя Санкт-Петербурга.

"Видимо для коренных украинок Хэллоуин – нормальное явление. Я как коренной петербуржец не могу опуститься до того, чтобы променять русскую культуру на современный американский примитивный формат", — добавил Милонов.

Напомним, Поклонская сообщила, что не причастна к секте царебожников, а ее дочь Анастасия предложила создать свою секту.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская рассталась с мужем - помощником депутата Госдумы на общественных началах Иваном Соловьевым. Позже в Сети жестко потроллили развод Поклонской.