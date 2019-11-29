"Мирная пауза": генерал дал совет по разрешению конфликта на Донбассе

Для разрешения конфликта на Донбассе Украине нужна "мирная пауза", считает генерал / УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко полагает, что нашей стране нужно взять "мирную паузу" по Донбассу.

"Мирная пауза" необходима для эффективного укрепления военного потенциала украинского государства, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, когда "мирная пауза" закончится, наша страна сможет по-другому решать военные и стратегические вопросы на Донбассе, в частности, с позиции силы.

"Мы должны укреплять военный потенциал. А для того, чтобы это делать эффективно, нам необходима сильная экономика, нам необходимо продвигать реформы. И для этого нам нужно взять мирную паузу", - сказал Романенко.

Ранее бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломат Роман Бессмертный говорил, что существует только одна альтернатива нынешней ситуации на части востока нашей страны - превращение подконтрольной боевиками территории в "дикое поле".