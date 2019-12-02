"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе

Майк Помпео / УНИАН

В США призвали не забывать об угрозах. Так, государственный секретарь Госдепа Майк Помпео напомнил европейским странам об опасностях, исходящих от Российской Федерации, Китая и Ирана.

Согласно заявлению Помпео, Вашингтон надеется на сотрудничество с новым руководством Европейского союза для достижения общих целей. При этом он указал, что среди общих целей укрепление торговых отношений, содействие европейской энергетической независимости, противодействие общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, к которым относятся угрозы со стороны РФ, Китая и Ирана.

"Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами-членами Евросоюза для достижения наших общих целей", - заявил Помпео.

Также дипломат поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность главы Еврокомиссии и заявил, что Белый дом намерен на укрепление трансатлантического партнерства с ЕС.

Как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе.