Встреча "царя" и "вассала": дипломат рассказал, чего Путин ждет от Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже / коллаж УНИАН

Нормандская четверка соберется 9 декабря в Париже для того, чтобы обсудить Донбасс, однако для России намного важнее газовый вопрос. При этом президент РФ Владимир Путин пытается изображать из себя "царя, который согласился поговорить с вассалом". Такое мнение высказал дипломат Андрей Веселовский.

"Верный вассал давно его просил, на колени падал и так далее, а теперь царь говорит – ну хорошо. Причем две недели назад говорил – не знаю, может будет встреча, может нет. Потом через неделю – скорее будет, но неофициальная в коридоре. А теперь уже ищут "развязки". Искать "развязки" в коридоре нельзя. Очевидно, надо садиться и серьезно говорить", – сказал дипломат в эфире ObozTV.

Веселовский считает, что газовый вопрос для России – в приоритете.

"Донбасс для них – мелочь, они его держат как запугивающий дестабилизирующий элемент для Украины. А деньги, газ и влияние для них намного важней", – отметил он.

При этом Веселовский привел еще один пример того как в РФ стараются сделать вид, что у них ситуация лучше, чем кажется, и при этом ведут себя высокомерно. Речь идет о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в случае уступок со стороны Украины за Россией "не заржавеет".

"Этот блатной жаргон применяется тогда, когда человек хочет показать, что у него ситуация лучше, чем есть на самом деле. "За нами не заржавеет" – это опять-таки с барского плеча", – заявил дипломат.

Волнует Москву и ситуация с арестом части имущества Газпрома на территории Европейского Союза и долгом перед Украиной почти 3 млрд долларов, а в перспективе и 12 млрд долларов.

"Деньги можно найти, для своих людей ввести лишний налог, но прецедент, что Украина их наказала, что они были несправедливы по отношению к Украине – это серьезная политическая пощечина. Они хотят этого избежать, отсюда и вся эта бравада", – считает дипломат.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не исключает, что на полях саммита в "нормандском формате" состоится встреча тет-а-тет между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал о главной цели Владимира Путина во время встречи с Владимиром Зеленским.