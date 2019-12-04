"За себя и за того парня": в Раде определили кнопкодава-рекордсмена

Владимир Кальцев и Александр Пономарев / Фото chesno.org

Законопроект о наказании для кнопкодавов не пугает народных избранников. В Верховной Раде 9-го созыва зафиксировано рекордное количество неперсональных голосований за один день. Кнопкодавом-рекордсменом стал нардеп Владимир Кальцев от фракции Оппозиционная платформа - За життя.

3 декабря Кальцев восемь раз кнопкодавил во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований (№2116) и один раз - при регистрации народных депутатов на вечернее заседание, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Кальцев нажимал на кнопки на пульте нардепа-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева, который отсутствовал на заседании. На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит. К слову, 14 ноября Пономарев голосовал вместо Кальцева.

Кальцев кнопкодавит за Пономарева / скриншот

"Это уже шестой народный депутат из фракции ОПЗЖ, которого поймали на кнопкодавстве в этом созыве. Также девять нарушений процедуры личного голосования - это рекорд Верховной Рады 9-го созыва", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября в Раде поймали трех кнопкодавов. В частности, нардеп от Оппозиционной платформы - За життя Николай Скорик нажал зеленые кнопки за себя и за своего соседа слева. Нардеп-мажоритарщик от ОПЗЖ Александр Пономарев также проголосовал за своего соседа. В третьем факте кнопкодавства подозревают депутатов Валерия Лунченко и Василия Петевку.

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Как сообщал Главред, 3 сентября на кнопкодавстве спалился народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко, а 11 сентября "дорогой беззакония" пошла еще одна представительница Зе-команды Елена Копанчук. Позже они публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.