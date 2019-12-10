"А вы ждали, что Путин превратится в Дюймовочку?": Аваков прокомментировал переговоры

Аваков считает переговоры успешными / Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков прокомментировал переговоры, назвал их удачными, поскольку украинская позиция правильная.

"Считаю, что встреча прошла хорошо. На наших условиях по границе не договорились, значит можно считать, что не договорились ни о чем. Будем еще вести переговоры. Чего вы ожидали, что Путин в один прекрасный день превратится в Дюймовочку и согласится со всеми нашими условиями?", - сказал глава МВД, комментируя итоги встречи глав государств.

Встречей, по его словам, украинская делегация осталась двоольна.

"Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить. Договорились об отводе в трёх точках, где именно - будут ещё решать. Я думаю, что потихоньку все будет", - резюмировал Аваков.

Напомним, стороны не сумели договориться практически ни о чем.

Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.

В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".

Российские СМИ сообщат, что стороны провалили договоренностио дальнейшем разведении сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. Якобы Киев заявил, что не сможет обеспечить отвод войск.

Сразу два источника заявляют, что Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, и будет принят условный Минск-3.

Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.

Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.

Единственная договоренность, которую подтвердили все стороны - то, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными в формате "всех на всех", которая должна пройти до конца 2019 года.