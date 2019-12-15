Изменить Минские соглашения: Киеву из Кремля прилетела неприятная весточка

Дмитрий Песков назвал условие изменения Минских соглашений/ REUTERS

Внести изменения в Минские соглашения возможно, но только при одном условии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее ответил на инициативу Владимира Зеленского о создании отдельной группы по вопросам контроля за границей на Донбассе.

По словам Пескова, для изменения Минских соглашений Украина должна совместно работать с "ДНР" и "ЛНР", то есть сесть за один стол переговоров.

Также Песков добавил, что Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины, передает ТАСС.

Напомним:

11 декабря представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в Минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны... можно сделать до марта", - рассказал Резников.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.

В эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 он подчеркнул, что внести правки украинской стороне будет непросто.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен Минска прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала Минск, но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он.

13 декабря в России резко раскритиковали заявление Украины о том, что в Минские договоренности нужно внести ряд изменений.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов в интервью REGNUM заявил, что никаких изменений в тексте минских соглашений "не будет и не может быть".

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - заявил он.