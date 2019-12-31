"Историческое решение принято": в Кабмине взяли курс на отказ от электричества РФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал прогноз на объединение украинской и европейской энергосистемы. По его словам, историческое решение уже принято.

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году объединение украинской и европейской сетей уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – заявил политик в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он отметил, что присоединение в энергосистеме Европы предусматривает отказ от Российской Федерации и Беларуси.

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято", – подытожил премьер.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электричества из Российской Федерации.