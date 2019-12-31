Новый разговор Зеленского и Путина: в Кремле раскрыли подробности

Владимир Зеленский и Владимир Путин высказались за развитие отношений между Украиной и РФ, утверждают в Кремле / Reuters

Президент Владимир Зеленский и глава Российской Федерации Владимир Путин во время нового телефонного разговора высказались за развитие в 2020 году отношений Украины и России.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, говорится на сайте Кремля.

По его данным, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

"Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского Комплекса мер… (для урегулирования ситуации на Донбассе - Ред.) ", - отмечается в сообщении.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения удерживаемых лиц.