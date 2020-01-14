Рада досрочно лишила "слугу народа" полномочий депутата

Верховная Рада / УНИАН

Украинские парламентарии во вторник, 14 января, приняли решение по народной избраннице Ирине Венедиктовой. Так, Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Депутаты поддержали проект постановления №2731 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Венедиктовой И.В.". Всего за него слови голоса отдали 340 нардепов.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - указано в документе, передает РБК-Украина.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора ГБР и назначил депутата от Слуги народа Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.