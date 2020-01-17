Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше

Алена Бабак / Фото: УНИАН

История с отставкой министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак набирает обороты. Так, профильный комитет принял решение по чиновнице.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал увольнение чиновницы и рекомендовал парламенту рассмотреть этот вопрос.

По словам главы профильного комитета Андрея Клочко, причиной увольнения стало личное желание Бабак.

"Рекомендовать Верховной Раде проект постановления об увольнении Бабак с должности министра принять в целом", - цитирует Клочко РБК-Украина.

При этом на заседании комитета Бабак не было. Кроме того, депутаты предложили назначить вице-премьер-министра Украины - министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

Стоит отметить, что если Верховная Рада поддержит заявление Бабак, то она будет официально освобождена от должности министра развития общин и территорий Украины.

Как ранее сообщал Главред, в Слуге народа подтвердили информацию о том, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.