Отставка Гончарука: эксперт рассказал, как премьер шантажирует Зеленского

Алексей Гончарук заявил об отставке / @KabminUA

У президента Владимира Зеленского есть вопросы к правительству в контексте социально-экономической политики, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

В комментарии на канале 112 Украина он подчеркнул, что заявление Алексея Гончарука об отставке может быть элементом шантажа с его стороны.

"То, что он (Гончарук, - ред.) отправил заявление (об отставке, - ред.) через Офис президента – это попытка поднять ставки. Гончарук, скорее всего, понимал, что его отставка будет… Но он решил перейти в наступление и вынудить президента публично отреагировать. Но история принятия решений Зеленским говорит, что он не готов идти на такие шантажи", - отметил эксперт.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записиВ свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов рассказал, что в ОП накануне было принято решение о том, что правительство не будет дорабатывать до конца конституционного срока.

"Чтобы сохранить лицо премьер-министра было решено, что будет месяц работы, когда будет подобран кандидат для замены (Гончарука, - ред.)", - утверждает эксперт.

Политтехнолог считает, что заявляя о своей отставке Гончарук пытался показать свою значимость и вынудить главу государства определиться в этом вопросе.

"В ОП негодуют – это была не спланированная история. Все ожидают, как себя поведет президент", - резюмировал Раимов.

Читайте также"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука

Напомним, ранее экс-министр назвал главные провалы Гончарука.