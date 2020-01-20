Зеленский почтил память погибших "киборгов"

Зеленский почтил память киборгов / Офис президента

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал об отношениях с Дональдом Трампом, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

По информации, у здания Минобороны в Киеве также собрались родственники бойцов.

По случаю памятного дня прошла минута молчания по погибшим.

Отметим, граждане стояли с портретами погибших и красными гвоздиками, маршировали военные, играл оркестр.

Потом под звуки колокола раздались выстрелы, были зачитаны регалии и фамилии погибших бойцов.

Отметим, обороняли аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года. Оборона закончилась после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта.

Президент почтил память погибших киборгов / Офис президента

В период с 18 по 21 января 2015 в результате подрыва террористами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Напомним, ранее генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, сказал, что за Донецкий аэропорт шли ожесточенные бои, поскольку объект был "костью" в горле российского командования и сепаратистов.

"Гиви" - "Моторолы" (лидеры боевиков - Ред.) предлагали взятки украинским бойцам, рассказал генерал.

Собеседник отметил, что противник споткнулся на ДАПе и топтался на месте 242 дня.

"И, если бы нам не удалось удержать те позиции, то противник, возможно, осуществил бы план: выйти на границы Донецкой и Луганской области", - заявил Микац.