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Политолог раскрыл позицию Гончарука по кадрам в Кабмине

22 января 2020, 17:53

Проблемы и скандалы сплотили членов правительства, выяснил эксперт.

Политолог узнал, что Алексей Гончарук хочет по максимуму сохранить команду в правительстве - Гончарук премьер
Алексей Гончарук хочет по максимуму сохранить команду в правительстве, узнал политолог / УНИАН

Глава Центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук в Кабинете министров хочет по максимуму сохранить команду.

В Кабмине есть командное единство - все проблемы и скандалы, возникшие в последнее время, как ни парадоксально, сплотили чиновников, рассказал эксперт в комментарии Главреду, ссылаясь на слова членов правительства.

По мнению собеседника, сегодня у руководства страны нет большого желания кардинально обновлять состав правительства. 

"Премьер хочет по максимуму сохранить команду и насколько мне известно от членов правительства, с которыми я общался, у них есть командное единство - все эти проблемы и скандалы, возникшие в последнее время, как ни парадоксально, их сплотили", - заявил политолог.

Фесенко добавил, что претензии есть ко многим министрам, но пока что эти претензии некритичны.

"И если изменения в Кабмине произойдут, то, как и в случае с Аленой Бабак (комитет Верховной Рады поддержал увольнение Бабак с поста министра развития общин и территорий Украины - Ред.), они будут точечными и в виде добровольных отставок. Потому ожидать больших изменений в составе правительства сейчас или в ближайшее время нет оснований", - полагает он.

Эксперт отметил, что больше всего претензий к людям, которые не демонстрируют высоких результатов в своем ведомстве, где есть проблемы, где присутствует много скандалов или критики, как например, в Минздраве. 

Читайте также"Случайные люди": политолог указал на главную проблему Кабмина Гончарука"Традиционно - это социальный блок, он всегда под усиленным присмотром и там всегда много проблем. На самом деле, предугадать, где произойдет отставка, не так-то просто. Насколько мне известно, к Алене Бабак претензий не было - ее работа не оценивалась критически, отставка была ее решением", - заявил собеседник. 

По словам политолога, если завтра кто-то из министров решит, что он устал и больше не может работать, так как много критики, недовольна семья и он захочет уйти, то тогда, скорее всего, он уйдет. "И этот фактор - самый вероятный для возможных отставок", - считает Фесенко. 

Также эксперт сказал, что критики политических оппонентов для отставки того или иного министра недостаточно, это никак не будет влиять на процесс.

"Если есть большой общественный резонанс по отдельных руководителях в соединении с критической оценкой работы министра, то это может повлиять, но только как дополнительный фактор", - сказал он. 

Напомним, в Сеть выложили записи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука, в частности, с главой Минфина Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием и первым заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Глава правительства якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики.

Потом премьер написал заявление об отставке с поста и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому (по закону Украины главу Кабмина увольняет парламент). Позже глава государства отказался принимать отставку Гончарука, а премьер анонсировал в правительстве кадровые изменения.

Кабмин Владимир Фесенко Алексей Гончарук
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