Арахамия анонсировал несколько отставок в правительстве Гончарука

Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал отставки нескольких министров из правительства Алексея Гончарука, который сам недавно писал заявление об увольнении.

По словам нардепа, уже написала заявление по собственному желанию министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

"Думаю, 2-3 министра могут (подать в отставку, – Главред). Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак выказала такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля… Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", – сказал Арахамия в интервью Украинской правде.

При этом политик не ответил, уйдет ли с поста глава МВД Арсен Аваков, которого называют "временным министром".

"Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решения", – добавил глава фракции Слуга народа.

При этом Арахамия считает, что Кабмин Гончарука "не стоит торогать".

"Весной правительство должно сделать очень многое. Если не будет реальных "залетов", правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания", - отметил нардеп.

На вопрос о том, сколько нынешнее правительство протянет с политической точки зрения, Арахамия ответил так: "Это зависит от того, будет ли страна экономически расти. Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных".

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин готовит кадровые изменения, а Верховная Рада решит их судьбу. По его словам, одно кадровое решение он уже одобрил - подписал документ и передал в Раду.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.