Недоотставка Гончарука: Разумков объяснил порыв премьер-министра

Дмитрий Разумков объяснил порыв Гончарука с отставкой / Фото: УНИАН

Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука - это политический жест, убежден спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за возникшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

Так вот, Разумков подчеркнул, что если бы президент Украины Владимир Зеленский поддержал отставку Гончарука, то он бы обратился к парламенту.

"Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был обратиться с заявлением в Верховную Раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал отставку, то премьер обратился бы в Совет уже с формальным заявлением, что он будет слагать с себя полномочия. Поскольку он придерживается идеологии, что он является членом команды президента, то именно к президенту он обратился", - объяснил глава Верховной Рады в эфире телеканала Украина.

В то ж время Разумков уточнил, что в Раде заявления от Гончарука не получали.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Офиса президента в Facebook. Согласно тексту, Зеленский и Гончарук провели рабочую встречу.

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать Вам шанс и шанс Вашему правительству, если Вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", — заявил президент.