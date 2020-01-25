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Чем дольше Зеленский пробудет главой Украины, тем лучше – журналист

25 января 2020, 19:04

В украинском обществе нет ничего, что могло бы стать альтернативой Владимиру Зеленскому, считает Виталий Портников.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Известный журналист и публицист Виталий Портников заявил о том, что чем дольше пробудет президент Владимир Зеленский во главе Украины, тем будет лучше.

Он считает, что на сегодня в украинском обществе нет никого и ничего, что могло бы стать альтернативой Зеленскому и его режиму.

"Режим может обрушиться тогда, когда мы будем понимать, какова четкая альтернатива", - подчеркнул журналист в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, на сегодня в украинском политикуме пока "ничего не выкристаллизовывается".

"Никто ничего не понимает. Поэтому устойчивость нынешней власти очень важна", - добавил Портников.

Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

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Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%.  Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.

Виталий Портников Владимир Зеленский новости Украины
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